Терапевт Сайног перечислила продукты, помогающие избавиться от изжоги

Фото: depositphotos

Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, которые позволяют избавиться от изжоги.

По ее словам, в этом могут помочь бананы, кефир, йогурт, овсянка на воде, негазированная вода и жвачка. Также избавиться от симптомов изжоги помогут антациды и ингибиторы протонной помпы.

— Принимать пищу дозированно — три-пять раз в день небольшими порциями. Также стоит высыпаться, кушать не раньше, чем за два часа до сна, и контролировать свой вес. Также человеку не стоит ложиться после еды, лучше походить. Существует необходимость в ограничении употребления алкоголя и газированных напитков, — добавила специалист.

Терапевт также посоветовала не употреблять много соли и пряностей. В случае частых проявлений изжоги Сайног рекомендовала обращаться к врачу.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования. Многие сталкиваются с изжогой после приема пищи.

Если это состояние возникает изредка, то переживать не стоит. Но если изжога возникает чаще двух раз в неделю, а симптомы сохраняются, несмотря на применение лекарственных препаратов, то стоит пройти обследование.