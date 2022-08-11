Дни кино Татарстана пройдут в Москве 21–23 августа

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Дни татарстанского кино пройдут в Центральном доме кино Союза кинематографистов России и кинотеатре «Поклонка» с 21 по 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в четверг, 11 августа.

— На площадках показов фильмы зрителям представят директор «ТатарКино» и продюсер фильмов Миляуша Айтуганова, режиссеры Айназ Мухаметзянов, Ильшат Рахимбай и Сергей Киатров, — говорится в сообщении.

Так, зрителям представят картины «Ибн Фадлан», «Микулай» и «Кындыкан», отмечается на сайте союза.

Кроме того, в столичных парках с 10 по 14 августа проходят бесплатные показы программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK. Отмечается, что москвичи смогут увидеть работы начинающих и известных кинорежиссеров.

Посмотреть фильмы можно будет в саду имени Баумана, парках «Музеоне», «Фили», «Сокольники», «Ангарские пруды», Бабушкинском и этнографической деревне «Бибирево». Продолжительность одной картины составит не более получаса.