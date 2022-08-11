Геронтолог заявил, что низкий уровень образования сокращает продолжительность жизни

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Недостаток образования является одним из факторов сокращения жизни. Об этом заявил геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

— Низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, курение, а также потеря слуха, гипертония, диабет и депрессия — все указанные факторы вносят свой вклад не только в продолжительность жизни, но и в ее качество, — заявил он.

По словам геронтолога, все это также может спровоцировать развитие деменции. Однако большая часть этих факторов является управляемой.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев поддержал эту точку зрения. Он также отметил, что на продолжительности жизни влияет и чрезмерное употребление кофе, а также нерациональное питание, передает Ura.ru.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что умеренное потребление кофе повышает продолжительность жизни, а также защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний. При этом кофе помогает взбодриться и настроиться на работу.