Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Геронтолог заявил, что низкий уровень образования сокращает продолжительность жизни

Евгений Белоусов
Общество
Геронтолог заявил, что низкий уровень образования сокращает продолжительность жизни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недостаток образования является одним из факторов сокращения жизни. Об этом заявил геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

— Низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, курение, а также потеря слуха, гипертония, диабет и депрессия — все указанные факторы вносят свой вклад не только в продолжительность жизни, но и в ее качество, — заявил он.

По словам геронтолога, все это также может спровоцировать развитие деменции. Однако большая часть этих факторов является управляемой.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев поддержал эту точку зрения. Он также отметил, что на продолжительности жизни влияет и чрезмерное употребление кофе, а также нерациональное питание, передает Ura.ru.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что умеренное потребление кофе повышает продолжительность жизни, а также защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний. При этом кофе помогает взбодриться и настроиться на работу.

Здоровье Геронтология Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте