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Трамваи задерживались на улице Стромынке из-за автомобиля на путях

Полина Долганова
Происшествия
Трамваи задерживались на улице Стромынке из-за автомобиля на путях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Трамваи № 7, 13 и 46 задерживаются на улице Стромынке в районе остановки «Клуб Русакова». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что это произошло из-за автомобиля, который застрял на путях. Изначально в результате случившегося их маршруты были изменены.

Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за обновлениями водителей. Позже движение транспорта было восстановлено, передает Telegram-канал ведомства.

До этого стало известно, что маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более востребованных маршрутах.

Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12. При этом для проезда к поликлинике лучше пользоваться трамваем № 11 до метро «Семеновская».

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