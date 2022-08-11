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Трамвай № 34 временно перестанет работать по пятницам с 12 августа

Полина Долганова
Город
Трамвай № 34 временно перестанет работать по пятницам с 12 августа
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более востребованных маршрутах. Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12.

При этом для проезда к поликлинике лучше пользоваться трамваем № 11 до метро «Семеновская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В конце июня на Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города.

В столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды». Теперь в этом районе все остановки трамваев нового образца.

Всего в Москве уже заменили 197 трамвайных павильонов — это треть от общего числа. Оставшиеся остановки планируется заменить до конца 2024 года.

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