Трамвай № 34 временно перестанет работать по пятницам с 12 августа

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» не будет работать по пятницам с 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 августа.

Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи будут работать на более востребованных маршрутах. Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12.

При этом для проезда к поликлинике лучше пользоваться трамваем № 11 до метро «Семеновская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В конце июня на Шереметьевской улице в Москве начала работать новая выделенная полоса. Благодаря ей для жителей районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща в два раза сократится путь к метро и к центру города.