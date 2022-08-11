ЦППК назначит дополнительные рейсы на форум «Армия-2022»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Белорусское направление Московской железной дороги, станция Кубинка-1 Карта всех событий

В дни проведения открытых мероприятий форума «Армия-2022» на Белорусском направлении МЖД для удобства пассажиров появились дополнительные рейсы, а некоторым электропоездам продлили маршрут следования. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Так, на 19 августа назначены два поезда от/до Кубинки-1 и продлен маршрут следования на участке от Одинцова до Кубинки-1 двум поездам. Также 20 и 21 августа назначены 17 поездов.

Среди них девять экспрессов: четыре поезда от/до Кубинки-1, два от/до Можайска, еще два от/до Одинцова и один экспресс по маршруту Одинцово — Лобня. Также назначены восемь поездов 6000-й нумерации: шесть — от/до Дорохова и два поезда от/до Голицына.

Кроме того, был продлен маршрут следования восьми поездов 6000-й нумерации: четыре поезда по маршруту Голицыно — Кубинка-1, два по маршруту Одинцово — Голицыно и еще два — по маршруту Голицыно — Дорохово.

В период с 7 по 23 августа будут проводиться работы по подготовке инфраструктуры к запуску МЦД-3. Отмечается, что в данный период пассажиры ЦППК смогут проехать в экспресс-составах по обычному билету.

Подобное решение позволит распределить пассажиропоток в час пик. Воспользоваться акцией можно по будням с 6 до 10 и с 17 до 20 часов.