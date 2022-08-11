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Трое детей погибли в результате пожара в Подмосковье

Полина Долганова
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Подмосковье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Малое Видное Карта всех событий

Два уголовных дела возбудили в Ленинском городском округе в результате смерти троих детей при пожаре. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Так, в доме в деревне Малое Видное нашли тела троих детей: девятилетней и семилетней девочек, а также их шестилетнего брата. По предварительной информации, малыши остались дома без присмотра мамы, которая заперла их на мансарде.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Затем в какой-то момент в доме начался пожар, однако дети не смогли выбраться из помещения. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».

9 августа сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона потушили возгорание в выселенном здании в Головинском районе. Отмечается, что для тушения огня были задействованы шесть водяных стволов.

Дети Пожары Уголовные дела
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