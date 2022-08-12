Более 30 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии
В парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге ФРГ 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, телеканал CNBC.
Инцидент случился из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, двое — тяжелые травмы.
Авария произошла на аттракционе Fire Dragon. К месту происшествия прилетели три вертолета и были вызваны пожарно-спасательные службы.
Причины произошедшего пока не установлены.
В июне восьмилетняя девочка получила травмы, упав с батута в ТЦ в Люберцах. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по информации СМИ об этом инциденте.