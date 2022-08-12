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Более 30 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии

Юлия Курганова
В мире
Более 30 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии
Фото: pixabay.com

В парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге ФРГ 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Об этом сообщил в четверг, 11 августа, телеканал CNBC.

Инцидент случился из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, двое — тяжелые травмы.

Авария произошла на аттракционе Fire Dragon. К месту происшествия прилетели три вертолета и были вызваны пожарно-спасательные службы.

Причины произошедшего пока не установлены.

В июне восьмилетняя девочка получила травмы, упав с батута в ТЦ в Люберцах. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по информации СМИ об этом инциденте.

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