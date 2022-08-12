Более 500 новых объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

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Специалисты столичного комплекса городского хозяйства подключили к электросетям свыше 500 новых значимых объектов с начала 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 12 августа.

Так, в число объектов, которые были подключены к электросетям, вошли семь станций БКЛ, 20 образовательных учреждений, 20 спортивных объектов, 37 объектов здравоохранения и 92 жилых дома. Он отметил, что в общей сложности рабочие проложили более 800 километров электросетей напряжением 0,4 и 20 киловатт.

Совокупная мощность присоединенных объектов составила более 190 мегаватт. Все работы проводились с применением современной спецтехники, а при прокладке новых линий использовался метод горизонтально-направленного бурения, заключил Бирюков.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия, связанные с обеспечением электроснабжением станции БКЛ столичного метро «Нагатинский Затон». При этом заммэра добавил, что в ходе работ специалисты проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью почти пять километров.