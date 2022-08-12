Названа средняя стоимость «набора школьника» в Москве в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В 2022 году «набора школьника» обойдется жителям столицы в среднем в 13 250 рублей. Цены на большую часть школьных товаров незначительно изменились в сравнении с прошлым годом. Это следует из материалов аналитических служб маркетплейсов, полученных «Вечерней Москвой».

В стандартный «набор школьника» входят школьная форма, спортивная форма, обувь, рюкзак и канцелярские товары. Спрос на эти товары начинает расти с конца июля. В первую очередь родители приобретают рюкзаки, пеналы и наборы канцелярских принадлежностей.

— Каждый второй родитель (40 процентов опрошенных) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на товары для ребенка к новому учебному году, — сообщили «ВМ» в «Яндекс.Маркете».

В Ozon отметили, что в столице средняя стоимость отдельных категорий школьных товаров незначительно колеблется относительно показателей прошлого года. Так, средняя стоимость рюкзаков — 2800 рублей, комплекта школьных тетрадей — 270 рублей, пеналов — 450 рублей, комплекта ручек — 330 рублей.

Школьный набор на Ozon (одежда и канцелярские принадлежности) обойдется москвичам в среднем в 12,5 тысячи рублей.

— Подготовка юного жителя Московского региона к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 5600 рублей — это показатель на уровне прошлого года. Средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки в регионе составляет порядка 6900 рублей, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В «СберМегаМаркете» «ВМ» сообщили, что более полный «набор школьника» от Росстата (его состав описан ниже — прим. «ВМ») стоит на маркетплейсе 13–14 тысяч рублей:

— На «СберМегаМаркете» стоимость школьного набора для мальчика из девяти отмеченных позиций составит 10 470 рублей, для девочек набор из 11 позиций будет стоить 9975 рублей. Полный комплект канцтоваров из 39 предметов составит 3626 рублей.

«Набор школьника» от Росстата

По данным Росстата, в Москве в 2021 году сборы в школу мальчика обходились в среднем в 14–15 тысяч рублей, девочки — в 18–20 тысяч рублей. Таким образом, если сравнить средние цены прошлого года с нынешними (на маркетплейсах), то можно отметить, что «наборы» для мальчиков подешевели на 7 процентов, для девочек — на 23 процента.

Состав набора для мальчиков (девять позиций):

брюки полушерстяные детские (две пары);

сорочка верхняя для мальчиков (три штуки);

джемпер детский;

футболка детская (две штуки);

костюм спортивный детский;

туфли детские летние;

ботинки детские с подкладкой;

кроссовые туфли детские;

носки, гольфы детские (пять пар)

Состав набора для девочек (11 позиций):