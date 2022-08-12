Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса

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Немецкая компания Tchibo GmbH, которая является четвертым в мире производителем кофе, вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ в пятницу, 12 августа.

Уточняется, что бизнес перешел к ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, а доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH. При этом «Чибо СНГ» будет иметь права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца текущего года, после этого компания продолжить поставки кофе под новым брендом. Одним из вариантов является марка Gold.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что в последнее время бизнес Tchibo в России угасал по естественным причинам, в частности, из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и марку, поэтому рынок даже не заметит ухода бренда, передает «Коммерсант».

До этого компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, решила передать свое подразделение в России местному руководству.

Кроме того, 9 августа производитель кормов для домашних животных Purina, входящий в концерн Nestle, приостановил производство и продажу кормов Friskies. При этом корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России.