Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России

Фото: Pexels

Производитель кормов для домашних животных Purina, входящий в концерн Nestle, приостановил производство и продажу кормов Friskies. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в компании.

Уточняется, что это связано со сложностями при закупке и поставке сырья.

— Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. Производство данных кормов также остановлено, — говорится в сообщении.

При этом корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России, передает РИА Новости.

В конце июня стало известно, что французский производитель автомобильных шин Michelin передаст свой бизнес в России местному руководству до конца 2022 года.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни приостановили развитие, другие покинули страну, а третьи изменили механизм действия.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки.