Наталья Сергунина рассказала о реставрации исторических павильонов ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Общая площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ превысила 55 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Специалисты проводят и комплексное благоустройство территории. Например, этим летом на выставке высадили больше полумиллиона цветов, — заявила она.

По словам Сергуниной, первым после реставрации в 2017 году открылся павильон № 84 «Дом культуры». Он был построен в 1954 году по проекту архитекторов Льва Авдотьина, Юрия Корнеева и Леонтия Копырина.

Также в 2017 году отреставрировали арку северного входа. Специалисты по историческим фотографиям воссоздали лепнину и частично горельефы.

1/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Следующий, 2018 год, стал ударным для реставраторов. Были закончены работы в павильоне «Космос» (бывший павильон «Механизация»): в нем на площади 27,7 тысячи квадратных метров открылся современный выставочный центр «Космонавтика и авиация».

Кроме того, в ходе реставрации на выставке были найдены считавшиеся утраченными произведения искусства. Среди них — горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава» авторства Евгения Вучетича.

В 2019 году специалисты восстановили павильон № 13 «Здравоохранение» (бывший павильон «Армянская ССР»). А в апреле 2019 года состоялся запуск фонтанов выставки.

На покрытие бронзовых скульптур девушек фонтана «Дружба народов», символизирующих 16 союзных республик, ушло около пяти килограммов сусального золота. На следующий год пришлось множество открытий, связанных с реставрацией зданий ВДНХ.

Так, в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» (бывший павильон «Поволжье») на потолках залов обнаружили живописные картины, показывающие сбор урожая в садах и животноводов с домашним скотом. Кроме того, во время реставрации интерьеров павильона № 5 «Физика» (бывший павильон «Латвийская ССР») нашли фрагменты живописи, которые долгое время были скрыты от глаз посетителей за листами фанеры.

В 2022 году закончилась реставрация павильона № 31 «Геология». Там открыта выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Также открылся восстановленный павильон № 30 «Микробиологическая промышленность».

До этого Сергунина рассказала, что более 200 тысяч москвичей посетили мероприятия в честь 83-летия ВДНХ, проходившие 6 и 7 августа. Так, пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.