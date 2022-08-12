Андрей Бочкарев: МСД поможет разгрузить крупные транспортные артерии

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Строительство сети эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра (МСД) поможет эффективно распределить транспортные потоки. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московский скоростной диаметр — один из самых масштабных дорожных проектов в столице. Его реализация поможет разгрузить крупные магистрали и связать городские территории. В настоящее время активно строятся десятки искусственных сооружений на его участках, которые возводят специалисты «Мосинжпроекта», — отметил он.

По словам заммэра, специалисты завершили строительство участка МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной на одну треть. Участок свяжет Нижегородский район и Печатники, а его общая протяженность составит более 10 километров.

Кроме того, идут работы на участке от улицы Шоссейной до улицы Полбина, где устанавливают шумозащитные экраны, прокладывают инженерные сети и возводят две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр с Третьим транспортным кольцом в районе Люблинской улицы. Также специалисты строят автодорогу от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

На отрезке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строятся четыре путепровода, а на соседнем участке от Павелецкого направления железной дороги до МКАД идет строительство эстакады в районе платформы МЦД-2 Красный Строитель, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе достроят ко Дню города. Уточняется, что это дорога позволит завершить строительство участка МСД от Бусиновской развязки до Некрасовки.