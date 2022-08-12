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Андрей Бочкарев: МСД поможет разгрузить крупные транспортные артерии

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев: МСД поможет разгрузить крупные транспортные артерии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Строительство сети эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра (МСД) поможет эффективно распределить транспортные потоки. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московский скоростной диаметр — один из самых масштабных дорожных проектов в столице. Его реализация поможет разгрузить крупные магистрали и связать городские территории. В настоящее время активно строятся десятки искусственных сооружений на его участках, которые возводят специалисты «Мосинжпроекта», — отметил он.

По словам заммэра, специалисты завершили строительство участка МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной на одну треть. Участок свяжет Нижегородский район и Печатники, а его общая протяженность составит более 10 километров.

Кроме того, идут работы на участке от улицы Шоссейной до улицы Полбина, где устанавливают шумозащитные экраны, прокладывают инженерные сети и возводят две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр с Третьим транспортным кольцом в районе Люблинской улицы. Также специалисты строят автодорогу от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

На отрезке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги строятся четыре путепровода, а на соседнем участке от Павелецкого направления железной дороги до МКАД идет строительство эстакады в районе платформы МЦД-2 Красный Строитель, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе достроят ко Дню города. Уточняется, что это дорога позволит завершить строительство участка МСД от Бусиновской развязки до Некрасовки.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Московский скоростной диаметр (МСД)
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