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Москвичам рассказали, как будет устроено голосование на участках на выборах муниципальных депутатов

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как будет устроено голосование на участках на выборах муниципальных депутатов
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в столице с 9 по 11 сентября, впервые будет использован электронный список избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 12 августа.

Уточняется, что в данной системе будут учтены все избиратели города, а также там будет отмечено, может ли человек голосовать, каким способом и не успел ли он уже это сделать. Как только горожане получат бюллетень — электронный или бумажный, информация об этом сразу же отобразится в списке, а другие способы голосовать будут заблокированы.

В свою очередь избирательные участки оснастят специальными сканерами, а голосующим нужно будет только приложить к нему первую страницу паспорта, и вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. После этого избирателю выдадут бюллетень, за который он должен будет расписаться на экране сканера, и он сможет пойти в кабинку голосовать.

При этом поставить подпись за полученный бюллетень можно и в бумажном списке, а члены избирательной комиссии все перенесет в электронный, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 6200 человек уже зарегистрировались в качестве кандидатов в муниципальные депутаты столицы. По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, москвичи стали активно принимать участие в общественной жизни города.

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