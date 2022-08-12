ЦБ отозвал лицензию у АО «Кросна-банк»

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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк». Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

— Банк России приказом от 12.08.2022 № ОД-1704 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кросна-Банк» АО «Кросна-Банк». По величине активов кредитная организация занимала 290 место в банковской системе Российской Федерации, — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что лицензия была отозвана по причине нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

В рамках заседания Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе 10 августа ЦБ РФ предложили начать блокировку переводов россиян, сумма которых превышает 10 тысяч рублей. Уточняется, что для разблокировки клиенту предстоит пройти дополнительную идентификацию пользователя или ввести фиксированный для перевода ПИН-код.