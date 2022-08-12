«Отрыжка, кислый вкус во рту и боль в груди»: терапевт Сайног перечислила продукты — провокаторы изжоги

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Изжога — распространенная проблема в летний период, поскольку в это время люди часто переедают тяжелой пищей, не задумываясь о последствиях. Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах появления изжоги и способах борьбы с ней.

— Лето — прекрасная пора. Солнце, пляж, река, пикники, шашлыки, дача, летняя веранда, кофе, встречи с друзьями, отпуск. Но все это может испортить она одна — изжога. Изжога — это неприятное чувство жжения или дискомфорта в груди или в верхних отделах живота, которое может сопровождаться отрыжкой, кислым вкусом во рту, болью в груди, ощущением вздутия живота, — разъяснила она.

Собеседница «ВМ» обозначила причину ее появления. Так, она появляется из-за попадания кислого содержимого из желудка в пищевод ,что раздражает его слизистую. Причем эксперт уточнила, что в летний период человеческий организм более подвержен изжоге в силу частого переедания.

— Именно летом мы часто переедаем, едим на ночь, не занимаемся спортом после посиделок за шикарным столом и забываем обо всем. Провокатором изжоги летом могут стать — лимонад, газировка, минералка и другие напитки с газами; помидор с огорода, лук, чеснок, болгарский перец, капуста, щавель и грибы; жирный жареный шашлык; кофе, сладости, выпечка, алкоголь; кислые ягоды и фрукты; жирная рыба, копчености и консервы, — рассказала Сайног.

Также врач заявила, что человеку нельзя играть в спортивные игры или копать грядки сразу после еды в случае появления изжоги. Помимо этого, человеку не подойдет послеобеденный сон из-за сильной тяжести. Под запрет попали ночные перекусы и ношение тугих поясов.

Терапевт также назвала продукты, позволяющие снять симптоматику изжоги. В список попали — банан, кефир, несладкий йогурт, овсянка на воде, вода без газа и жевательная резинка. В качестве специальных препаратов можно отметить антациды и ингибиторы протонной помпы.

При этом врач также порекомендовала обратиться к специалисту в случае частых появлений изжоги. По ее словам, затягивать с походом к медику не стоит, поскольку это может привести к неприятным последствиям.