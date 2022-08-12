Преграды и перемены: астролог рассказала о последствиях суперлуния 12 августа для знаков зодиака

Фото: Luca Libralato

В пятницу, 12 августа, произошло суперлуние в знаке Водолея. Астролог Ирина Павлюкова рассказала, какие знаки зодиака сильнее всего ощутят его последствия.

— Нас сильно будут тревожить застывшие вопросы, которые требуют немедленного решения. Это полнолуние про будущее и про перемены. Сейчас очень важно понять, что тебя тянет назад и что необходимо сделать, чтобы начать двигаться к тому, что ты действительно хочешь, сбросить все ненужное, чтобы пойти дальше, — отметила она.

При этом не стоит принимать поспешных решений, лучше проявлять предельную осторожность и внимательно следить за своими словами.

По словам астролога, действие полнолуния будет ощущаться вплоть до 15 августа. Водолеи, Скорпионы, Львы и Тельцы в этот период преодолеют определенные преграды и столкнутся с судьбоносным выбором, который определит их последующую жизнь.

Овны и Стрельцы почувствуют прилив энергии, а Девы и Козероги решат переосмыслить старые ориентиры. В свою очередь Близнецы и Весы почувствуют облегчение, для них откроется поле новых свершений.

Для Раков и Рыб настало время для отдыха. Специалист советует разрядить усталость и подавленность чем-то позитивным, передает Пятый канал.

Астролог, эзотерик и психолог Елена Искра в свою очередь заявила, что полнолуние 12 августа и метеорный поток изменят жизнь и поделят ее на «до» и «после».