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Ефимов: Москва одобрила инвесторам восемь земельных участков под строительство производств

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Москва одобрила инвесторам восемь земельных участков под строительство производств
Фото: Пресс-служба

С начала года столичная Градостроительно-земельная комиссия одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов восьми городских земельных участков для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Общая площадь городских участков, одобренных с начала года под реализацию промышленных масштабных инвестиционных проектов, превышает 100 гектаров, — заявил он.

Так, в Москве появятся производства по выпуску архитектурного бетона, высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, заводы по изготовлению строительной продукции, а также логистический центр, технопарк и индустриальный кластер. Благодаря этим проектам в городе будет создано свыше девяти тысяч рабочих мест.

Общий объем инвестиций в производства составит более 50 миллиардов рублей. Один из арендованных инвесторами земельных участков находится в ТиНАО вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

Там, как уточняется, построят новый индустриальный кластер. Как добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, будущий кластер займет более 116 тысяч квадратных метров на участке площадью 28,2 гектара. При этом инвестор вложит в реализацию проекта почти 13,3 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в одном из крупнейших промышленных кластеров, индустриальном парке «Руднево», будет создано более трех тысяч новых рабочих мест. На его территории будет введено 120 тысяч квадратных метров площадей для высокотехнологичных производств.

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