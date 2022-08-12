Что выиграть и как участвовать: открылся сайт «Миллион призов» для участников онлайн-голосования 9–11 сентября

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Для москвичей, которые примут участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов, открылся сайт программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в рамках акции горожане смогут выиграть один из 100 автомобилей или от трех до десяти тысяч призовых баллов в рамках акции. На сайте программы размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах.

Жителям столицы, проголосовавшим онлайн, придет сообщение с уникальным кодом для участия в розыгрышах призов, которые пройдут 10, 11 и 12 сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, акция «Миллион призов» привлечет внимание молодежи к выборам муниципальных депутатов в столице. Основной целью акции является знакомство как можно большего количества людей с новыми технологиями выборов, а отдать выигранные деньги москвичи смогут на благотворительность или пополнить ими карту «Тройка». В общем счете будет разыграно более 600 тысяч призов.