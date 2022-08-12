Новый корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова достроят до конца года

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Специалисты завершат работы по строительству нового лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова до конца текущего года. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

Уточняется, что площадь восьмиэтажного здания составит 75,6 тысячи квадратных метров.

— Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи — от диагностики до лечения даже самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований. Первых пациентов в новом лечебно-диагностическом корпусе нашего центра мы примем уже в 2023 году, — рассказал Хатьков.

По его словам, в здании расположится консультативно-диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, отделения диагностики и лучевой терапии, операционные и прочие службы больницы. Также круглосуточно будет работать стационар на 422 койки, стационар кратковременного пребывания на 20 коек, дневной стационар на 60 коек, химиотерапевтический дневной стационар на 30 коек, а также отделение реанимации на 38 коек, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе открыли еще три поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту.