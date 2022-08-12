Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова достроят до конца года

Лейла Алиева
Город
Новый корпус Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова достроят до конца года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты завершат работы по строительству нового лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова до конца текущего года. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

Уточняется, что площадь восьмиэтажного здания составит 75,6 тысячи квадратных метров.

— Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи — от диагностики до лечения даже самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований. Первых пациентов в новом лечебно-диагностическом корпусе нашего центра мы примем уже в 2023 году, — рассказал Хатьков.

По его словам, в здании расположится консультативно-диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, отделения диагностики и лучевой терапии, операционные и прочие службы больницы. Также круглосуточно будет работать стационар на 422 койки, стационар кратковременного пребывания на 20 коек, дневной стационар на 60 коек, химиотерапевтический дневной стационар на 30 коек, а также отделение реанимации на 38 коек, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе открыли еще три поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту.

Строительство Москва Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте