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Системы отопления в рамках капремонта многоквартирных домов в Москве заменят до 1 сентября

Лейла Алиева
Город
Системы отопления в рамках капремонта многоквартирных домов в Москве заменят до 1 сентября
Фото: shutterstock

До 1 сентября специалисты завершат все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 12 августа.

— В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду, — отметил он.

По словам Бирюкова, в рамках программы капремонта в этом году заменят внутридомовые системы центрального отопления в 1,4 тысячи домов. Во время работ специалисты проводят замену изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. После этого проводится комплексная опрессовка системы под контролем ресурсоснабжающей компании.

До этого стало известно, что с начала 2022 года специалисты подключили к электросетям более 500 новых значимых объектов. Уточняется, что в их число вошли семь станций БКЛ, 20 образовательных учреждений, 20 спортивных объектов, 37 объектов здравоохранения и 92 жилых дома.

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