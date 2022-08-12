«Мне это противно»: Долина раскритиковала образ жизни в Европе

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Российская певица Лариса Долина раскритиковала европейский образ жизни.

— Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно, — подчеркнула она

По словам артистки, ей близки атмосфера и ритм жизни столицы, так как она очень активный и «бегущий» человек, пишет CT News.

В мае певец Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка. По его словам, Долина — злая и самовлюбленная женщина.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов выделил несколько представителей современной российской эстрады, творчество которых ему особо нравится. По его словам, можно выделить Полину Гагарину, Диму Билана, Ирину Дубцову, Стаса Пьеху. Он также добавил, что ему понравилась новая песня Стаса Костюшкина. Из старшего поколения артистов Соседов посоветовал слушать Ларису Долину, Елену Ваенгу, Ирину Шведову.