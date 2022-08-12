Экологи назвали районы в Петербурге с самым грязным воздухом

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В пяти районах Петербурга экологи выявили этим летом превышение допустимого уровня загрязнения воздуха. О результатах проведенных исследований рассказали сотрудники ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Московском и Центральном районах города. Также проблемы с чистотой воздуха есть на Петроградской стороне и в Красносельском районе. В июле к районам, в которых дышать наиболее тяжело, добавился Фрунзенский.

Экологи отметили, что абсолютным антилидером с начала года является Московский район. Воздух здесь был признан чистым только в январе и марте.

Отмечается, что наибольший урон атмосфере нанесли взвешенные вещества, озон, аммиак, формальдегид и диоксид азота. Что касается последнего пункта, этот опасный газ является продуктом сжигания топлива и появляется из-за автомобильных выхлопов, передает издание «Невские новости».

Уровень загрязнения воздуха снизился в Москве в 2,6 раза за последние десять лет. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.