Новый бренд смартфонов Wiko появился в России

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В России начали продавать смартфоны французского бренда Wiko, который принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Об этом рассказали в торговых сетях.

Уточняется, что вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, чья продукция производится в Китае.

По словам представителя одного из ретейлеров Валерии Андреевой, французский бренд одним из первых вышел на российский рынок после начала санкционной кампании, передает газета «Известия».

Отечественные ретейлеры нарастили поставки мобильных устройств и восстановили ассортимент до январского уровня. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на представителей ретейлеров.

В марте — апреле ассортимент товаров в российских магазинах просел из-за прекращения поставок в РФ смартфонов некоторыми производителями и резких колебаний валютных курсов. Однако на данный момент показатели вернулись на уровень начала 2022 года.