Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый бренд смартфонов Wiko появился в России

Полина Долганова
Общество
Новый бренд смартфонов Wiko появился в России
Фото: shutterstock

В России начали продавать смартфоны французского бренда Wiko, который принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Об этом рассказали в торговых сетях.

Уточняется, что вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, чья продукция производится в Китае.

По словам представителя одного из ретейлеров Валерии Андреевой, французский бренд одним из первых вышел на российский рынок после начала санкционной кампании, передает газета «Известия».

Отечественные ретейлеры нарастили поставки мобильных устройств и восстановили ассортимент до январского уровня. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на представителей ретейлеров.

В марте — апреле ассортимент товаров в российских магазинах просел из-за прекращения поставок в РФ смартфонов некоторыми производителями и резких колебаний валютных курсов. Однако на данный момент показатели вернулись на уровень начала 2022 года.

Смартфоны оборот товаров рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте