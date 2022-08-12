СК завершил расследование дела об убийстве хореографа Прониной в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Завершилось расследование по делу о заказном убийстве девушки в Москве, которое состоялось 23 декабря 2020 года. На скамье подсудимых окажутся пять человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в пятницу, 12 августа.

По ее словам, инициатором преступления выступила Елена Сосенкова. Мотивацией стала личная неприязнь и ревность. Женщина подговорила своего сожителя, Констанитна Таранова, организовать убийство. В свою очередь, мужчина обратился к своему знакомому, Алексею Головину, который нашел исполнителей. За 300 тысяч рублей девушку согласился убить Руслан Тагиров.

Перед совершением преступления фигуранты дела основательно подготовились: исполнителю были выдана фотография и сведения о маршрутах потерпевшей. За девушкой установили слежку, выяснили, где она живет и работает. Специально для убийства был куплен пистолет и патроны к нему.

Для того, чтоб скрыться с места преступления Алексей Головин и Руслан Тагиров вместе с братом Хасаном напали в Новой Москве на мужчину и, угрожая оружием, отобрали его автомобиль. Об этом стало известно после совершения убийства, так как потерпевший побоялся сразу обращаться в полицию.

23 декабря 2020 года у подъезда дома на Профсоюзной улице Тагиров застрелил девушку, которая была целью всего этого плана, после чего выбросил оружие и скрылся на краденом автомобиле с места преступления.

Пострадавшую госпитализировали с ранами головы и шеи, но несмотря на оказанную помощь девушка скончалась на следующий день. По словам источника «ВМ» в правоохранительных органах, убитая — хореограф Наталья Пронина.

В результате совместной работы следователей столичного СКР и уголовного розыска все фигуранты дела были выявлены и задержаны.

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Опрошены свидетели, у подозреваемых изъяты мобильные устройства и личные записи.

В отношении подсудимых возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в подстрекательстве, пособничестве и организации преступления, убийстве, незаконном приобретении оружия и боеприпасов, а также в разбое.

В ближайшее время все пятеро предстанут перед судом.

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