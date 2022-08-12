Миколог назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

Фото: Pexels

Мощную грибную волну в Московской области к началу осени предсказал миколог Михаил Вишневский. По словам специалиста, главное, чтобы во второй половине августа выдалась пара дождливых дней.

В настоящее время в лесах довольно сухая почва, поэтому сложно найти даже опята и подберезовики.

— Собирать грибы, запоздавшие к лету, можно будет только после сильных ливней, которые должны нагрянуть в столичный регион в последний летний месяц. От такого дождя нужно отсчитать две–три недели, и тогда уже можно идти за грибами в лес, — отметил Вишневский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пока в лесах региона можно найти белые лисички. Эксперт назвал секретные места, где их можно найти. Это окрестности Приокско-Террасного заповедника в Серпухове и звенигородские леса.

Врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички.