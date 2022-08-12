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Полиция изъяла пистолет с глушителем и 252 патрона у мужчины на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла пистолет с глушителем и 252 патрона у мужчины на севере Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Дмитровском районе столицы мужчина незаконно хранил порох, пистолет с глушителем, патроны, и даже части от винтовки Мосина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве в пятницу, 12 августа.

В своем гараже 47-летний мужчина устроил настоящий военный арсенал. В четырех найденных емкостях было 164,3 грамма пороха, 252 патрона, и запасные части от оружия: затворы, стволы и прочие.

Мужчина был задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

9 августа стало известно о задержании сотрудника автосервиса, который хранил оружие на рабочем месте.

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