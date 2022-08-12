Ефимов: Онлайн-сервисом «Московский инвестор» за полгода воспользовались более 460 раз

Фото: Пресс-служба

Сервисом Инвестиционного портала Москвы в 2022 году воспользовались в 2,3 раза больше пользователей, нежели чем за шесть месяцев 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 12 августа.

— Сервис «Московский инвестор» востребован представителями бизнеса: только за шесть месяцев этого года им воспользовались 465 раз. Это почти в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, — сказал представитель мэрии.

Данный сервис помогает всем желающим напрямую направить сообщение в профильный орган исполнительной власти правительства Москвы и оперативно решить вопросы по ведению инвестиционной деятельности. При этом вопросы от инвесторов сгруппированы в девять тематических категорий.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что больше всего в первом полугодии пользовались разделом «Торги», через который поступило более 250 сообщений. Кроме того, среди предпринимателей востребован раздел «Земля и недвижимость» с 190 сообщениями.

Ответ можно получить в течение десяти рабочих дней, однако, как правило, предприниматели получают ответы значительно быстрее — в среднем за четыре рабочих дня. Срок обращения может быть увеличен в исключительных случаях, однако он не может превышать 30 дней со дня регистрации.

Уточняется, что за восемь с половиной лет работы на портале зафиксировали 16,9 миллиона посещений. Там доступен 31 онлайн-сервис, с их помощью можно подать заявку на получение льготного займа и субсидии, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, подобрать оптимальные меры поддержки, а также направить на рассмотрение концессионную инициативу.

8 августа Ефимов сообщил, что более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за четыре месяца существования услуги.