Врач Бережко рассказала, какие напитки лучше всего пить в жару

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чтобы снизить риски для организма в жару, нужно свести время пребывания на улице к минимуму и пить много воды. Об этом рассказал врач высшей категории, член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко.

Она пояснила, что пить воду нужно небольшими порциями. В сутки следует употреблять около двух литров воды. Также хорошо подойдет для утоления жажды зеленый чай, но не более 2-3 чашек в день. Желательно, не добавлять в него сахар.

Ольга Бережко уточнила, что в жару не стоит пить газированные или сладкие напитки, передает РИАМО.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные в столице воздух прогреется до 30 градусов. Жара в Москве пойдет на спад не раньше середины следующей недели, передает НСН.

В Министерстве здравоохранения России одобрили идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.