В Минздраве одобрили идею об ограничении продажи алкоголя в жару

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В Министерстве здравоохранения России одобрили идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, министерство поддерживает идею ввести ограничения в жаркий период в кафе и ресторанах, расположенных в парках и зонах отдыха на продажу напитков, содержащих 20 процентов спирта.

Уточняется, что разработкой законопроекта займутся в ближайшее время, а ввести его планируется летом, передает RT.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев 7 июля обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах и парках в летний период. По его словам, сочетание алкоголя и жаркой погоды может привести к появлению значительных проблем со здоровьем граждан. Кроме того, пьяные люди в местах отдыха вызывают недовольство общественности и становятся причиной криминогенных ситуаций.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн также отметил, что действие крепкого алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека, а опьянение происходит практически незамедлительно.