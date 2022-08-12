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Покинувшая Россию Вера Брежнева расплакалась в студии звукозаписи

Лейла Алиева
Общество
Покинувшая Россию Вера Брежнева расплакалась в студии звукозаписи
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Украинская певица Вера Брежнева впервые за полгода приехала в студию звукозаписи, что произвело на нее сильное впечатление.

После начала спецоперации на Украине певица не дает концертов и не выпускает новых песен. Вместо этого она начала помогать украинским беженцам в Польше, но позже переехала в Италию. Спустя шесть месяцев звезда впервые подошла к микрофону.

— И спустя полгода наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась, — отметила она.

Брежнева призналась, что несколько часов не могла вспомнить, как происходит процесс. По ее словам, на все влияет ее эмоциональное состояние, передает Пятый канал.

В конце июля украинская блогерша Алена Жужа заявила о том, что Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе расстались. По ее словам, их семейную жизнь нельзя было назвать идеальной. Однажды на горизонте замаячила блондинка Эрика Герцег, которая стала участницей «ВИА Гры». Брежнева тогда только отшучивалась от ходивших слухов об интрижке супруга.

Возможной причиной расставания многие считают политические разногласия супругов.

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