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Москва выставила на торги более 100 машино-мест в Измайловском проезде

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на торги более 100 машино-мест в Измайловском проезде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Измайловский проезд, 10к1 Карта всех событий

Столица выставила на торги 106 машино-мест на востоке города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 12 августа.

— Город предлагает москвичам для покупки машино-места не только на аукционах на повышение цены, но и с помощью вторичных способов продажи. На продажу посредством публичного предложения выставлены парковочные места, расположенные в Измайловском проезде. Площадь объектов варьируется от 8,3 до 22,9 квадратного метра, — отметил он.

Машино-места расположены в охраняемом паркинге жилого дома по адресу Измайловский проезд, дом 10, корпус 1.

Торги пройдут в формате публичного предложения. При этом в ходе аукциона стоимость лотов может сократиться. Заявки будут приниматься в два этапа: первый завершится 23 августа, а второй — 25-го. Сами торги состоятся 29 и 31 августа, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, город выставил на торги земельный участок промышленного назначения недалеко от аэропорта Внуково. Арендатору, который получит разрешение на строительство, нужно в течение 27 месяцев закончить работы нулевого цикла: вырыть котлован, залить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части объекта.

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