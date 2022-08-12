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Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей в пожаре в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей в пожаре в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

По факту трагедии в подмосковной деревне Малое Видное возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 12 августа.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оставление в опасности». Последняя — непосредственно в отношении матери, которая закрыла детей на мансардном этаже.

Трагедия, о которой идет речь произошла в четверг, 11 августа. В подмосковной деревне Малое Видное Ленинского городского округа загорелся дом.

При тушении на мансардном этаже было обнаружено три тела: девочек 2013 и 2015 годов рождения, а также брата 2016 года рождения. По предварительным данным, дети были оставлены без присмотра матерью и заперты в доме.

Подмосковье Смерть Дети Пожары Уголовные дела
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