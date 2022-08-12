Попавшая в крупное ДТП актриса Энн Хеч получила смертельные травмы

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Американская актриса Энн Хеч не выживет после серьезных травм, которые она получила в ДТП на днях. Об этом заявил представитель знаменитости.

— Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить, — отметил он.

Уточняется, что актриса сейчас находится в коме. Ранее она заявляла, что хочет стать донором после своей смерти.

Хеч попала сразу в два ДТП на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Сначала она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома. При этом в крови знаменитости были обнаружены следы кокаина и фентанила, передает портал TMZ.

До этого «Вечерняя Москва» вспомнила отечественных знаменитостей, которых не стало в первой половине этого года. Потряс уход из жизни исполнителя песни «Белые розы» Юрия Шатунова. Кроме того, не стало российской актрисы Александры Яковлевой, полюбившаяся зрителям ролями в кинокартинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи».