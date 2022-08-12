Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попавшая в крупное ДТП актриса Энн Хеч получила смертельные травмы

Лейла Алиева
Общество
Попавшая в крупное ДТП актриса Энн Хеч получила смертельные травмы
Фото: ZUMAPRESS.com

Американская актриса Энн Хеч не выживет после серьезных травм, которые она получила в ДТП на днях. Об этом заявил представитель знаменитости.

— Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить, — отметил он.

Уточняется, что актриса сейчас находится в коме. Ранее она заявляла, что хочет стать донором после своей смерти.

Хеч попала сразу в два ДТП на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Сначала она врезалась на автомобиле в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома. При этом в крови знаменитости были обнаружены следы кокаина и фентанила, передает портал TMZ.

До этого «Вечерняя Москва» вспомнила отечественных знаменитостей, которых не стало в первой половине этого года. Потряс уход из жизни исполнителя песни «Белые розы» Юрия Шатунова. Кроме того, не стало российской актрисы Александры Яковлевой, полюбившаяся зрителям ролями в кинокартинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи».

Знаменитости Смерть ДТП Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте