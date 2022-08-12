Шатунов, Жириновский, Мережко: звезды, умершие за первые полгода 2022-го
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В первой половине 2022 года мир покинули великие люди, внесшие огромный вклад в мировую историю, науку и культуру. Больно и тяжело было прощаться с выдающимся политиком Владимиром Жириновским. Потряс уход из жизни исполнителя песни «Белые розы» Юрия Шатунова. Не стало российской актрисы Александры Яковлевой, которая так полюбилась ролями в кинокартинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи». «Вечерняя Москва» вспоминает отечественных знаменитостей, которые покинули этот мир в первом полугодии 2020-го.
Юрий Шатунов
Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.
Три года назад певец был госпитализирован в Москве после своего большого концертного тура. Врачи провели операцию от воспалительного процесса гайморовой пазухи, чтобы спасти его жизнь. После этого Шатунов в течение двух недель находился в медицинском учреждении.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни 6 апреля. В начале февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Партия ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.
Бессменный лидер ЛДПР всегда был в центре важных политических событий России. В 1989 году эпатажный политик заявил о себе как лидер новой партии. Он отличался эрудицией и широким кругозором, владел английским, немецким, французским и турецким языками.
Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России. Самый лучший результат он получил на выборах в 2008 году. Политик занял третье место после Дмитрия Медведева и Геннадия Зюганова, набрав 9,35 процента голосов избирателей. Жириновский был депутатом всех восьми созывов Госдумы РФ. 19 сентября 2021 года он в очередной раз был избран депутатом Госдумы России VIII созыва и возглавил фракцию ЛДПР.
Владимир Жириновский известен не только своими политическими достижениями, но и скандалами. Он выплескивал стакан сока в лицо Борису Немцову, устраивал истерики в Госдуме, появлялся на экранах различных шоу. Эти поступки помогли создать имидж самого харизматичного политика современной России.
Пьер Нарцисс
Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет 22 июня. Певец родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Он приобрел широкую популярность после участия в шоу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году, где исполнил песню «Шоколадный заяц». С этой композицией чаще всего ассоциируется имя артиста у россиян.
В 2004 году после завершения «Фабрики звезд — 2» певец заключил контракт с лейблом Максима Фадеева. Он много гастролировал со своим хитом и выпустил одноименный альбом. Альбом «Шоколадный заяц» стал единственным в музыкальной карьере Нарцисса, в дальнейшем у него выходили только синглы.
Эстрадная карьера Нарцисса состояла из сольных выступлений. Однако иногда он записывал треки с другими музыкантами. Артист спел с Жанной Фриске, Михаилом Гребенщиковым и Еленой Кукарской. Последняя песня Пьера Нарцисса вышла в январе 2022 года. Более того, артист участвовал в телевизионных шоу, таких как «Звездный лед» и «Король ринга».
Многие коллеги по сцене описывают Нарцисса как жизнерадостного человека, который дарил окружающим позитивные и радостные эмоции. Однако в личной жизни артиста были не только приятные события. В 2017 году Нарцисс и его супруга Валерия Калачева развелись. Экс-супруга певца дала шокирующее интервью, в котором назвала Нарцисса «деспотом, тираном и насильником».
Михаил Зеленский
Известный телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января. Ему было 46 лет. Причиной смерти Зеленского стал инсульт.
Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Он учился на журфаке МГУ и одновременно работал радиоведущим. В дальнейшем Зеленский попал на телевидение. Он 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011–2013 годах журналист работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х Зеленский стал обозревателем и ведущим на канале «Россия-Культура».
Более того, он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино». Также Зеленский был участником телевизионных шоу «Форд Боярд» и «Танцы на льду».
Том Хаос
Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (более известный как Том Хаос) скончался в Подмосковье на 51-м году жизни. Певцу было 50 лет.
Группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. За свою карьеру она выпустила семь студийных альбомов и прославилась такими хитами, как «Бросай курить», «А у реки», «Девушки бывают разные», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби». В какой-то момент Зинуров захотел стать самостоятельным артистом и 2021-м покинул группу. Однако сольная карьера не задалась.
Евгения Брик
Актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась 10 февраля от онкологии на 41-м году жизни. Последние годы артистка жила в Соединенных Штатах Америки. Брик скрывала свою болезнь. О ней не знали даже многие коллеги, как выяснилось после ее смерти.
Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м она окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. В дальнейшем работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Зрители запомнили Брик по ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Елки 1914». Самой последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом». Там она сыграла роль следователя.
У актрисы и ее мужа Валерия Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.
Борис Невзоров
Народный артист России, режиссер и педагог Борис Невзоров умер на 73-м году жизни 18 февраля. Артист скончался в больнице от коронавируса. Актер сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах. Он обрел известность и любовь зрителей благодаря картине «Россия молодая».
Борис Невзоров родился в 1950 году в Краснодарском крае. В 18 лет он поступил в Театральное училище имени Щепкина, но спустя два года перевелся в Школу-студию МХАТ. Невзоров начал выступать на большой сцене Московского Нового драматического театра сразу после выпуска из театрального училища.
Его кинодебютом стал фильм «Дорога», который не понравился чиновникам индустрии. Артисту не понравился посыл картины. Ему долгое время не предлагали достойных ролей. В 2000-х Невзоров начал активно сниматься в сериалах. Он появился в лентах «Игра на выбывание», «Дорогая Маша Березина», «Новый русский романс», «Метод Лавровой» и «Каменская». Более того, в 1997 году Борис Невзоров получил звание заслуженного артиста России. А в 2011-м ему присвоили звание народного артиста.
Ренат Ибрагимов
Народный артист России Ренат Ибрагимов скончался 14 мая. Певцу было 74 года.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Он с детства занимался музыкой. В 1973 году певец окончил Казанскую консерваторию и начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен».
Среди наиболее известных песен, которые исполнял Ренат Ибрагимов, «Дарите женщинам цветы», «Старый клен», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса». Более того, он снялся в мюзикле «Итальянский контракт».
В 1999 году певец основал Театр песни Рената Ибрагимова. Кроме того, он получил звание народного артиста РСФСР за заслуги в области советского искусства. Певец является народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни 30 января. Актер проходил лечение в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». Однако врачи не подтвердили ему коронавирус.
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955-м он стал студентом актерского отделения ВГИКа на курсе Бориса Бибикова. Первый успех пришел к нему спустя четыре года, после главной роли в картине Василия Шукшина «Живет такой парень».
Одним из самых известных персонажей актера является сантехник Афанасий Борщов в фильме «Афоня» Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката в 1975 году. Ее посмотрели 62 миллиона зрителей. Также он известен ролями в фильмах «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Актер продолжал сниматься в кино до 2015 года.
Виктор Мережко
Народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко умер 30 января. Артист скончался от осложнений коронавируса на 85-м году жизни.
Он является автором сценария таких фильмов, как «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка Ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька Золотая Ручка».
Более того, он был сценаристом мультфильмов «Премудрый Пескарь», «Василиса Прекрасная», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».
Александра Яковлева
Российская актриса Александра Яковлева скончалась 1 апреля. Артистка, известная по фильмам «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи», умерла на 65-м году жизни.
Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 2003-м — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Актриса дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж». Кроме того, в качестве режиссера сняла мелодраму «Паром «Анна Каренина» в 1993 году.
В 2017 году Яковлевой диагностировали последнюю стадию рака груди. Однако в январе 2022-го актриса сообщила, что успешно прошла операцию по удалению опухоли, на реабилитацию уйдет три месяца.