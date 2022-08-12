Шатунов, Жириновский, Мережко: звезды, умершие за первые полгода 2022-го

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В первой половине 2022 года мир покинули великие люди, внесшие огромный вклад в мировую историю, науку и культуру. Больно и тяжело было прощаться с выдающимся политиком Владимиром Жириновским. Потряс уход из жизни исполнителя песни «Белые розы» Юрия Шатунова. Не стало российской актрисы Александры Яковлевой, которая так полюбилась ролями в кинокартинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи». «Вечерняя Москва» вспоминает отечественных знаменитостей, которые покинули этот мир в первом полугодии 2020-го.

Юрий Шатунов

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Три года назад певец был госпитализирован в Москве после своего большого концертного тура. Врачи провели операцию от воспалительного процесса гайморовой пазухи, чтобы спасти его жизнь. После этого Шатунов в течение двух недель находился в медицинском учреждении.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

1/5 1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС 2/5 1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС 3/5 Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын 4/5 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян 5/5 Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни 6 апреля. В начале февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. Партия ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.

Бессменный лидер ЛДПР всегда был в центре важных политических событий России. В 1989 году эпатажный политик заявил о себе как лидер новой партии. Он отличался эрудицией и широким кругозором, владел английским, немецким, французским и турецким языками.

Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России. Самый лучший результат он получил на выборах в 2008 году. Политик занял третье место после Дмитрия Медведева и Геннадия Зюганова, набрав 9,35 процента голосов избирателей. Жириновский был депутатом всех восьми созывов Госдумы РФ. 19 сентября 2021 года он в очередной раз был избран депутатом Госдумы России VIII созыва и возглавил фракцию ЛДПР.

Владимир Жириновский известен не только своими политическими достижениями, но и скандалами. Он выплескивал стакан сока в лицо Борису Немцову, устраивал истерики в Госдуме, появлялся на экранах различных шоу. Эти поступки помогли создать имидж самого харизматичного политика современной России.

1/18 1996 год / Фото: РИА Новости 2/18 На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости 3/18 2003 год / Фото: РИА Новости 4/18 Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости 5/18 Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости 6/18 2010 год / Фото: РИА Новости 7/18 1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС 8/18 Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС 9/18 1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС 10/18 Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин 11/18 Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев 12/18 Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов 13/18 Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин 14/18 Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин 15/18 1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС 16/18 Фото: Пресс-служба Госдумы 17/18 Фото: Пресс-служба Госдумы 18/18 Фото: Пресс-служба Госдумы

Пьер Нарцисс

Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет 22 июня. Певец родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Он приобрел широкую популярность после участия в шоу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году, где исполнил песню «Шоколадный заяц». С этой композицией чаще всего ассоциируется имя артиста у россиян.

В 2004 году после завершения «Фабрики звезд — 2» певец заключил контракт с лейблом Максима Фадеева. Он много гастролировал со своим хитом и выпустил одноименный альбом. Альбом «Шоколадный заяц» стал единственным в музыкальной карьере Нарцисса, в дальнейшем у него выходили только синглы.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Эстрадная карьера Нарцисса состояла из сольных выступлений. Однако иногда он записывал треки с другими музыкантами. Артист спел с Жанной Фриске, Михаилом Гребенщиковым и Еленой Кукарской. Последняя песня Пьера Нарцисса вышла в январе 2022 года. Более того, артист участвовал в телевизионных шоу, таких как «Звездный лед» и «Король ринга».

Многие коллеги по сцене описывают Нарцисса как жизнерадостного человека, который дарил окружающим позитивные и радостные эмоции. Однако в личной жизни артиста были не только приятные события. В 2017 году Нарцисс и его супруга Валерия Калачева развелись. Экс-супруга певца дала шокирующее интервью, в котором назвала Нарцисса «деспотом, тираном и насильником».

Михаил Зеленский

Известный телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха с женой в Доминиканской Республике 11 января. Ему было 46 лет. Причиной смерти Зеленского стал инсульт.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве. Он учился на журфаке МГУ и одновременно работал радиоведущим. В дальнейшем Зеленский попал на телевидение. Он 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011–2013 годах журналист работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х Зеленский стал обозревателем и ведущим на канале «Россия-Культура».

Более того, он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино». Также Зеленский был участником телевизионных шоу «Форд Боярд» и «Танцы на льду».

Фото: YouTube / Телевизор 24

Том Хаос

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (более известный как Том Хаос) скончался в Подмосковье на 51-м году жизни. Певцу было 50 лет.

Группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. За свою карьеру она выпустила семь студийных альбомов и прославилась такими хитами, как «Бросай курить», «А у реки», «Девушки бывают разные», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби». В какой-то момент Зинуров захотел стать самостоятельным артистом и 2021-м покинул группу. Однако сольная карьера не задалась.

Фото: tomchaos

Евгения Брик

Актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась 10 февраля от онкологии на 41-м году жизни. Последние годы артистка жила в Соединенных Штатах Америки. Брик скрывала свою болезнь. О ней не знали даже многие коллеги, как выяснилось после ее смерти.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м она окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. В дальнейшем работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Зрители запомнили Брик по ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Елки 1914». Самой последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом». Там она сыграла роль следователя.

Фото: evgeniabrik

У актрисы и ее мужа Валерия Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.

Борис Невзоров

Народный артист России, режиссер и педагог Борис Невзоров умер на 73-м году жизни 18 февраля. Артист скончался в больнице от коронавируса. Актер сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах. Он обрел известность и любовь зрителей благодаря картине «Россия молодая».

Борис Невзоров родился в 1950 году в Краснодарском крае. В 18 лет он поступил в Театральное училище имени Щепкина, но спустя два года перевелся в Школу-студию МХАТ. Невзоров начал выступать на большой сцене Московского Нового драматического театра сразу после выпуска из театрального училища.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Его кинодебютом стал фильм «Дорога», который не понравился чиновникам индустрии. Артисту не понравился посыл картины. Ему долгое время не предлагали достойных ролей. В 2000-х Невзоров начал активно сниматься в сериалах. Он появился в лентах «Игра на выбывание», «Дорогая Маша Березина», «Новый русский романс», «Метод Лавровой» и «Каменская». Более того, в 1997 году Борис Невзоров получил звание заслуженного артиста России. А в 2011-м ему присвоили звание народного артиста.

Ренат Ибрагимов

Народный артист России Ренат Ибрагимов скончался 14 мая. Певцу было 74 года.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Он с детства занимался музыкой. В 1973 году певец окончил Казанскую консерваторию и начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен».

Среди наиболее известных песен, которые исполнял Ренат Ибрагимов, «Дарите женщинам цветы», «Старый клен», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса». Более того, он снялся в мюзикле «Итальянский контракт».

Фото: АГН Москва

В 1999 году певец основал Театр песни Рената Ибрагимова. Кроме того, он получил звание народного артиста РСФСР за заслуги в области советского искусства. Певец является народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни 30 января. Актер проходил лечение в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». Однако врачи не подтвердили ему коронавирус.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955-м он стал студентом актерского отделения ВГИКа на курсе Бориса Бибикова. Первый успех пришел к нему спустя четыре года, после главной роли в картине Василия Шукшина «Живет такой парень».

Фото: YouTube / Документальное кино на Первом

Одним из самых известных персонажей актера является сантехник Афанасий Борщов в фильме «Афоня» Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката в 1975 году. Ее посмотрели 62 миллиона зрителей. Также он известен ролями в фильмах «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Актер продолжал сниматься в кино до 2015 года.

Виктор Мережко

Народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко умер 30 января. Артист скончался от осложнений коронавируса на 85-м году жизни.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Он является автором сценария таких фильмов, как «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка Ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька Золотая Ручка».

Более того, он был сценаристом мультфильмов «Премудрый Пескарь», «Василиса Прекрасная», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».

Александра Яковлева

Российская актриса Александра Яковлева скончалась 1 апреля. Артистка, известная по фильмам «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Чародеи», умерла на 65-м году жизни.

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 2003-м — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Актриса дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж». Кроме того, в качестве режиссера сняла мелодраму «Паром «Анна Каренина» в 1993 году.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2017 году Яковлевой диагностировали последнюю стадию рака груди. Однако в январе 2022-го актриса сообщила, что успешно прошла операцию по удалению опухоли, на реабилитацию уйдет три месяца.