«Оплакан теплыми слезами родных»: Нарцисса похоронили на родине в Камеруне

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В камерунской деревне Дибомбари под городом Дуала состоялись похороны музыканта Пьера Нарцисса. Об этом сообщила бывшая жена исполнителя Валерия Калачева.

— Оплакан теплыми слезами родных людей и народов разных стран. Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир, — передает слова Калачевой Пятый канал.

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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры 21 июня в возрасте 45 лет. Он приобрел популярность после участия в шоу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году, где исполнил песню «Шоколадный заяц».

Женой Пьера Нарцисса была певица Валерия Калачева, выступающая под псевдонимом Monisha. В 2006 году у пары родилась дочь, которую назвали Каролина-Кристель.

Церемония прощания с певцом должна была состояться в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента России в Москве 25 июня. Однако возникли трудности с урегулированием вопросов о передаче тела, что вызвало перенос даты.

В итоге с музыкантом простились 30 июня. Тогда же стало известно, что музыканта похоронят в Камеруне.