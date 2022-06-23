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Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в траурном зале ЦКБ 25 июня

Георгий Соланович
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в траурном зале ЦКБ 25 июня
Фото: depositphotos
Маршала Тимошенко, 25 Карта всех событий

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента РФ в Москве 25 июня. Об этом сообщила жена артиста Валерия Калачева в четверг, 23 июня.

— Прощание состоится в субботу в 11:30 по московскому времени по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, — цитирует Калачеву ТАСС.

Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Артист умер в результате остановки сердца после хирургической операции на почке. Позже стало известно, что похоронят Нарцисса в Камеруне. Тело артиста отправят на родину после прощания, которое пройдет в Москве.

Он родился 19 февраля 1977 года, переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».

В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика». Параллельно он работал в казино и ночных клубах. С конца 1990-х играл в команде КВН «РУДН».

дата и место прощания Пьер Нарцисс Москва
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