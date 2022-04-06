Вошел в историю: Владимир Жириновский вызывал разные эмоции, но никто не отрицал его важную роль в политике

25 января 2021 года. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на праздновании Дня студента в Колонном зале Дома Союзов в Москве / Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни умер Владимир Жириновский. Бессменный лидер ЛДПР и участник всех президентских выборов, эпатажный и мудрый, скандалист и пророк — он всегда был в гуще самых важных событий, и без него невозможно представить историю развития политической системы современной России.

В конце 1980-х он стал самым ярким политиком в стране, где до него все правители ходили в сером и сами были серыми людьми. Депутат Госдумы всех восьми созывов Жириновский оставался таким же «неформатным», скорым на мысль и слово всю жизнь, которую вчера прервала тяжелая болезнь. Его будет не хватать даже тем, кого он прежде раздражал.

Не до ордена, была бы Родина

В одном из интервью Жириновский вспомнил свое детство в Алма-Ате. «День рождения, 12 лет. Дали мне три рубля. Что я купил на эти деньги? Вы бы что купили в 12 лет? Куклу? Шоколадку? Мороженое? Мальчик купил бы что? Пистолет, пугач, там, не знаю, может быть, мячик какой-то. Я купил авторучку. Спросите, почему я выбрал именно такой подарок? Просто очень любил учиться».

В 1989 году среди политиков СССР того времени (с образованием, как правило, сельхозинститут плюс высшая партийная школа) лидер новой, невесть откуда возникшей партии отличался широким кругозором и эрудицией. Владел, между прочим, английским, французским, немецким и турецким языками.

Да, эпатировал. Да, казался необычным. Но народу взбаламученной переменами, трещавшей по швам страны выпускник Института восточных языков (окончил с отличием!) и вечернего отделения юридического факультета МГУ импонировал. Жириновский всегда говорил с людьми на понятном для них языке и обрисовывал понятные перспективы. Потому-то в июне 1991-го на выборах президента РСФСР (еще был жив Советский Союз) стал третьим, уступив только «тяжеловесам» Борису Ельцину и Николаю Рыжкову.

Факт для Книги рекордов Гиннесса: кандидатом на пост президента России Владимир Жириновский выдвигался шесть раз. Рекорд. Да, победителем на выборах он не стал ни разу, но всегда за него отдавали миллионы голосов. Иконы делать не стоит, он был темпераментным человеком, а в политике со стерильно чистыми руками еще никто и нигде долго не задерживался. Но надо признать, что «сын юриста и русской мамы» был, наверное, самым жестким из национально ориентированных политиков, сторонником Русского мира, которого признавали своим все граждане нашей многонациональной страны. Он всегда выступал за единое государство. В тех границах, которые мы считаем своими.

В 1991 году (только-только разделен по кускам СССР) его в прямом эфире на телевидении спросили: возможно ли когда-нибудь в будущем возвращение Крыма из состава Украины в Россию? Ответ Жириновского: «Да. Все исконные территории России будут возвращены домой».

Среди множества его наград (тем, кто «наверху», их часто дают за само присутствие в круге элиты) есть четыре совершенно честно Владимиром Вольфовичем Жириновским заработанные: ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Выкуп

1998 год. После первой чеченской войны наступил «Хасавюртовский мир», который оказался не намного лучше боевых действий. Террористы продолжали выходить на равнины Ставрополья и в горы Дагестана с оружием в руках. Похищали скот, похищали людей. Процветала начатая в 1995-м с благословения Березовского работорговля: за украденных требовали выкуп. «Неликвид», за который родственники не могли заплатить денег, исчезал навсегда. В газетах об этом не писали. На телеэкранах — молчок. Но масштабы хищничества были большими.

В Каспийске какая-то оголодавшая банда умыкнула с радиотехнического поста троих солдат-срочников. О получении от Минобороны денег за киднеппинг могли мечтать только конченные отморозки, но, видимо, эти бандюги такими и были. Командующий радиотехническими войсками ПВО России генерал-лейтенант Шрамченко получил приказ от вышестоящего начальства вернуть бойцов. Как? А как угодно.

Мы с Александром Васильевичем были давно знакомы, я тогда часто мотался на Северный Кавказ в командировки, и он — пэвэошник, защитник неба, а не спецназовец — расспросил, в числе многих, и меня о ситуации в регионе и нравах боевиков. Я сразу сказал, что из Чечни, куда вывезли солдат, вытащить пленников невозможно. Только обмен или выкуп. Через несколько дней я позвонил генералу, и он радостным голосом сообщил, что летит в Дагестан вызволять ребят. Каким образом? Секрет. Я «набился» в компанию.

Из военного аэропорта Чкаловский мы вылетели на транспортном самолете втроем: провести обмен вызвался Герой России Магомед Толбоев. Летчик-испытатель был тогда секретарем Совета безопасности Республики Дагестан. «Кавказский вариант? — спросил я Магомеда. — Знакомый через знакомого?» Но все оказалось проще. Депутатствовавший до этого Толбоев прошелся по всем думским кабинетам, объяснил практически невыполнимую для военных задачу. «Но деньги на выкуп дал только один человек — Жириновский, — сказал Магомед Толбоев. — Свои отдал. Настоящий мужик».

У меня был с собой новый фотоаппарат, взял его второпях прямо в коробке. В эту коробку мы в самолете и положили 10 тысяч долларов от Вольфыча. И совершенно неважно, откуда у человека деньги. Важно, на что их ему не жалко.

Выкуп состоялся следующей ночью на развилке дорог под Хасавюртом. Солдат вернули живыми и здоровыми, в воинской части в Каспийске их уже ждали перепуганные, обрыдавшиеся матери, а я с тех пор перестал относиться к Владимиру Вольфовичу как к клоуну от политики. Зачти ему, Господи, на своем строгом высшем суде три спасенные человеческие жизни.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Два образа одного человека

Самый харизматичный политик новейшей истории России для повышения и поддержания рейтинга умело использовал скандалы. Знаменитый стакан сока в лицо Немцову, таскание за волосы женщины-депутата, вечные пикировки с Зюгановым и Мироновым, регулярные срежиссированные истерики в Госдуме, на митингах и в телестудиях — за Жириновским три десятилетия охотно бегали с камерами телеоператоры. Всегда можно было принести в «клювике» в родную редакцию очередную сенсацию. Резкие, популистские, нередко откровенно грубые слова создали имидж, за которым от чужих глаз был спрятан «другой» Жириновский.

Этот «другой» — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор философских наук, профессор факультета политологии МГУ, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Академии социальных наук, Международной академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, почетный доктор Российской академии адвокатуры. Еще и полковник запаса. Вот и попробуй разберись, каким он был на самом деле…

ДОСЬЕ

Владимир Жириновский (урожденный Эдельштейн) родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате, в семье Вольфа Эдельштейна и Александры Жириновской. Там же окончил среднюю школу. В 1964 году поступил в Институт восточных языков МГУ имени Ломоносова (сейчас — Институт стран Азии и Африки). Политикой начал заниматься в апреле 1967 года — тогда он отправил письмо с проектами реформ генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Стажировался в Турции, где был арестован «за коммунистическую пропаганду». Владимир Вольфович однажды признался, что это закрыло ему дорогу в аспирантуру, в партию и за границу. С 1970 по 1972 год служил по призыву в Тбилиси, в штабе Закавказского военного округа. В августе 1991 года выступил на стороне участников ГКЧП. В 2014 году был одним из инициаторов поправок в Конституцию РФ. Занял третье место на выборах президента России в 2018 году.

ЦИТАТЫ

— Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова.

— Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана.

— Есть такая сказка, где говорится: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» Но нигде нет никакой такой сказки, где бы говорилось: «Здесь Украиной пахнет!»

— Для молодежи должно быть три дороги: вузы, казармы, стадионы и, на крайний случай, монастыри. И загнать туда необходимо всех желающих.

— Дайте мне вести «Спокойной ночи, малыши». Все заснут в девять часов — и дети, и взрослые.

— Женские психиатрические больницы по всей стране — и мужчины оздоровятся.

— Диктатура — это запор, демократия — понос. Выбирайте, что вам больше нравится.

— У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом.

— Я очень добрый человек, я могу уже через полчаса с вами со всеми обниматься и целоваться взасос, как Брежнев, чтобы задохнулись в моих объятиях.

ЧТО ПЕРЕДАЛ РОССИИ И МИРУ ЛИДЕР ЛДПР

Об Украине: «Никто Украину никуда не примет: ни в НАТО, ни в европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока Украиной не будут урегулированы пограничные вопросы» (1998).

«Все, что сегодня на Украине делается, это прозападные силы, они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества» (1998).

«Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит: ни США, ни НАТО! Про флот забудьте, флот русский никогда из Севастополя не уйдет, и никто к нему не прикоснется. За газ будете платить по мировым ценам, и русский язык будет иметь свободное хождение на Украине» (2008).

«Там, где революция, это дураки-руководители, ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было! До вхождения в состав России, значит, то они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими» (2012).

О США: «Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент — это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист» (2004).

О России: «Посмотрите мои выступления в декабре и ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил, но своим языком: как надо с ними разговаривать, что нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: «Давайте выполнять». Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России» (2021).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Путин, президент России:

— Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

— Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов. Владимир Вольфович был высочайшим профессионалом, его уважали как соратники, так и оппоненты, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений. В памяти тех, кто знал Владимира Вольфовича и работал с ним, он навсегда останется истинным патриотом своей страны.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Ушел Владимир Жириновский. Одаренный человек и яркий политик. Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии. Он был деятельным участником новой политической эпохи России и внес большой вклад в ее устройство. Мои искренние соболезнования семье, друзьям и соратникам Владимира Вольфовича.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:

— Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский, которого я знал лично. Это огромная утрата для нашей страны. Владимир Вольфович — человек-эпоха, выдающийся государственный деятель, яркий политический лидер, талантливый и неординарный человек. Истинный патриот, он внес значительный личный вклад в строительство современной партийной системы России. Вся его активная парламентская и общественная деятельность была направлена на укрепление российской государственности, защиту национальных интересов нашей страны, повышение ее авторитета на международной арене. Владимира Вольфовича больше нет с нами, но он оставил после себя богатое политическое наследие. Масштаб его личности и роль в истории нашей страны нам всем еще только предстоит осознать. От имени депутатов Московской городской думы и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и однопартийцам Владимира Вольфовича Жириновского. Светлая память!

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

— Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями. Его колоссальный опыт в области юриспруденции позволил ему на протяжении долгого времени укреплять государственность и проводить весомую работу на законодательном уровне. Возглавляемая им партия на протяжении более 30 лет является рупором общества и заслужила доверие и авторитет у электората. Владимир Вольфович всегда отличался хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан. Он искренне любил Россию и чувствовал ее потенциал. Будучи блестяще образованным и эрудированным человеком, прекрасным оратором, Владимир Вольфович хорошо понимал внутренние и внешнеполитические процессы.

Он написал десятки книг, научных статей, пособий, которые стали важным подспорьем для нескольких поколений юристов и политиков. Очень большую поддержку он оказывал Следственному комитету России по различным законодательным инициативам, что позволило добиваться результатов. Деятельность Владимира Вольфовича заслужила самую высокую оценку со стороны руководства страны и коллег. Его безвременный уход — тяжелый удар для всего нашего общества. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой.

Елена Афанасьева, член высшего совета ЛДПР, член Комитета совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству:

— Владимир Вольфович умел выстроить рабочие отношения в очень доверительном, почти семейном ключе, но при этом умел требовать и давал пример поразительной работоспособности. Он умел мотивировать людей. Он если наказывал, то только за дело. Но он умел и прощать. Помню, когда я была первым заместителем главы центрального аппарата партии, приходилось распекать сотрудников за ошибки, а Жириновский уже звонил и говорил: «Ну все, Елена Владимировна, мы во всем разобрались, теперь давайте спокойненько, пусть продолжает работать». Владимир Вольфович был добрым и отзывчивым человеком.

Я много раз наблюдала, как около Госдумы могли стоять люди и ждать его, и он выходил и лично с каждым разговаривал. В серьезных случаях приглашал к себе в кабинет, разбирался в вопросе. Если он видел, что пришли к нему, никогда не поручал посетителя помощникам. Жириновский научил нас так же работать. Брать ответственность на себя и не отворачиваться от избирателей. У Владимира Вольфовича хватало времени на все. Он уезжал, только когда заканчивал последнее на день дело, пусть даже часы показывали 23:00. Он действительно служил людям и России. Он учил не только критиковать, но и давать конкретные предложения. И на международной арене всегда защищал нашу страну, несмотря на то что в России критиковал наши порядки.

Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики:

— Владимир Вольфович защищал русский мир, был настоящим патриотом своей родины, укреплял народную веру. Всегда говорил правду в лицо, невзирая на критику оппонентов. Являлся другом Донбассу, за что искренне любим многими жителями Луганской Народной Республики.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Жириновского