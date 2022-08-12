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Каскадный фонтан «Купальщица» промыли в Нескучном саду

Лейла Алиева
Город
Каскадный фонтан «Купальщица» промыли в Нескучном саду
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Нескучный сад Карта всех событий

Специалисты промыли каскадный фонтан «Купальщица» в Нескучном саду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 12 августа.

— С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ «Гормост» тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на промывку фонтана ушло около шести часов, а в работах была задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника, передает Telegram-канал комплекса.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства промыли два классических скульптурных фонтана в парке Северного речного вокзала. В связи с неисправностью подающего воду оборудования фонтаны долгое время не работали. Однако в 2020 году была проведена масштабная реконструкция. При помощи архивных данных и фотоматериалов специалистам удалось воссоздать все утраченные элементы фонтанов и вернуть сооружению первозданный вид.

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