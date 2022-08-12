Врач предупредил о смертельной опасности укусов домашних животных

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Заведующий приемным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев напомнил об опасности укусов домашних животных.

Эксперт отметил, что питомец может проявлять агрессию, если он голоден, испуган, чувствует недомогание или отстаивает личные границы. Повреждения, полученные при взаимодействии с домашними животными, опасны в первую очередь тем, что могут стать причиной развития столбняка или бешенства.

Врач пояснил, что риск заразиться бешенством от домашнего питомца довольно мал, но животное может заразиться смертельно опасным недугом от сородичей на улице и стать переносчиком.

При укусе животного врач советует не испытывать судьбу и обратиться за получением медицинской помощи.

— А чтобы защитить себя и пушистого любимца от опасных заболеваний, относитесь к питомцу ответственно: регулярно привозите его на осмотр в ветеринарную клинику, делайте профилактические прививки, обрабатывайте средствами от блох и клещей, давайте препараты от паразитов, — добавил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Отпуск, поездки за город и на море, пикники на природе, выходные на пляже — это только маленькая часть того, что у многих запланировано на лето. Все эти события с владельцами нередко разделяют их домашние животные. Комитет ветеринарии Москвы подготовил список актуальных услуг в самое жаркое время года.