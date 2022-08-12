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«Киевские отморозки»: Медведев заявил о желании Украины устроить новый Чернобыль на ЗАЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Киевские отморозки»: Медведев заявил о желании Украины устроить новый Чернобыль на ЗАЭС
Фото: er.ru

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль на Запорожской АЭС. Такое мнение он выразил в пятницу, 12 августа, на своей странице в Telegram.

— Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. <...> Говорят, что это Россия. Это очевидная стопроцентная брехня даже для туповатой русофобствующей публики, — написал Медведев.

Он также отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Зампред Совбеза намекнул, что в Европе тоже есть атомные станции, на которых также могут произойти «случайности».

В этом году заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

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