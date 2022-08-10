Топ-10 самых ярких высказываний Дмитрия Медведева с начала 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

В этом году заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют топ-10 самых ярких высказываний политика.

«Следите за своей речью, господа!»

В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр анонсировал «тотальную экономическую и финансовую войну», которую страны Запада собираются начать против России. Он также добавил, что «российский народ тоже заплатит за последствия».

Заявление французского чиновника Дмитрий Медведев лаконично прокомментировал на своей странице в Twitter:

— Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие.

«Адские» санкции возвращаются на Запад бумерангом»

В конце марта стало очевидным, что антироссийские санкции не только не работают, но и имеют обратный эффект, нанося ущерб западным странам. На это обратил внимание и Дмитрий Медведев:

— Спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом.

По словам зампреда Совета безопасности, обратный эффект санкций прежде всего проявляется в экономической рецессии и росте цен на топливо.

«Петушку стоило бы послушать»

В мае бывший госсекретарь США Генри Киссинджер произнес речь на Давосском форуме. В ходе своего выступления он призвал киевский режим реалистично оценивать ситуацию, начать переговоры с Москвой и пойти на необходимые уступки. В противном случае, подчеркнул Киссинджер, ситуация может усугубиться, что ввергнет Европу в хаос.

Медведев согласился с бывшим главой Госдепа и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислушаться к его словам:

— Как раз тот случай, когда молодому «петушку» стоило бы послушать умудренного опытом «ястреба». Кстати, за долгие годы почтенный старец не был замечен в симпатиях к России, но всегда мыслил рационально.

«Призрак коммунизма снова проник в Европу»

Из-за антироссийских санкций страны Евросоюза оказались на грани энергетического кризиса. На этом фоне европейские политики регулярно призывают делиться газом со странами, которые отказались покупать это топливо у России. Над одним из таких призывов, который в мае активно муссировали западные СМИ, подшутил Дмитрий Медведев:

— Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так во всяком случае пишут media. Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо.

«Байден, разумно!»

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Украине ракеты, «способные наносить удар по территории России».

— Разумно! — прокомментировал слова Байдена Медведев. — Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве.

«Европа мельчает»

В апреле канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал статью о России в немецком издании Die Welt. Дмитрий Медведев назвал ее содержание «посредственным», расценив статью как попытку заигрывания с немцами на фоне падения рейтингов ее автора. Он также отметил, что Шольц не сможет такими методами стать лучше «любимой немцами» Ангелы Меркель, да и в целом пора политиков-«гигантов» в Европе прошла.

— Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает, — резюмировал Медведев.

«Долой мясо и колбасу!»

На пике санкционной войны с нашей страной министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал своих сограждан есть меньше мяса. Это, по его мнению, «было бы вкладом в борьбу против (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина». Медведев иронично отреагировал на такой призыв:

— Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!

«Чувства не зажечь обещаниями неравного брака»

В июне Украина получила статус кандидата в члены ЕС. При этом скорого вступления в союз стране не гарантировали. Вместо этого Брюссель указал на многочисленные проблемы, которые необходимо решить стране. Такое положение дел остудило энтузиазм киевского режима. Дмитрий Медведев иронично заметил, что «бурный роман европейцев с украинцами завершается».

— От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС), — написал он в своем Telegram-канале.

«Международные основания отпали»

В середине марта Россия вышла из Совета Европы. Членство в этой организации обязывало страну отменить смертную казнь. В том же месяце Дмитрий Медведев дал интервью, в котором поделился своими рассуждениями по поводу возвращения высшей меры наказания.

По мнению зампреда Совбеза, вопрос применения смертной казни «философский». В то же время он допустил возвращение этой меры в российское правовое поле.

— Международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были.

«Привет «Макдоналдсу»!»

Весной Дмитрий Медведев также высказался и о «великом исходе» иностранных компаний из России. Он предупредил «беглецов», что вернуться обратно им будет довольно сложно. Даже такому гиганту, как «Mакдоналдс».

— Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»! — написал Медведев.