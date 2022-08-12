Сотрудник столичного банка украл крупную сумму денег у пенсионеров

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудник одного из московских банков переводил себе деньги со счетов доверчивых пожилых клиентов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь 12 августа.

По словам представителя ведомства, 23-летний молодой человек под видом помощи в работе со вкладами получал доступ к телефонам клиентов, где через мобильное приложение банка переводил деньги на свой счет. Полиции на данный момент удалось установить пять таких случаев.

Злоумышленник суммарно заполучил 45 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению.

Пропажу денег заметил один из пенсионеров и обратился в полицию. Вскоре после этого молодого человека задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В четверг, 11 августа, стало известно, что мужчина украл из московских магазинов почти 100 тысяч рублей под видом кассира-стажера.