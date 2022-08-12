Автоэксперт назвал модель, которая станет идеальной для отечественного электромобиля

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Какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По мнению эксперта, создавать электромобиль стоит на базе Largus.

— Я считаю, что Largus — идеальный вариант и как доставочный автомобиль, и как машина с электроприводом. Он остается вместительным, грузоподъемным, а запас хода может быть от 250 до 400 километров в зависимости от версии, — пояснил он в комментарии Nation news.

При этом в ближайшее время, по мнению автоэксперта, проблемы, которые существуют в автомобильной промышленности, не решатся. То есть понадобится около двух лет, чтобы наладить выпуск компонентов, необходимых для электрокара. В настоящее время большая часть будет закупаться за рубежом.

До этого стало известно, что столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов.