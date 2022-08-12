Автоэксперт назвал модель, которая станет идеальной для отечественного электромобиля
Какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По мнению эксперта, создавать электромобиль стоит на базе Largus.
— Я считаю, что Largus — идеальный вариант и как доставочный автомобиль, и как машина с электроприводом. Он остается вместительным, грузоподъемным, а запас хода может быть от 250 до 400 километров в зависимости от версии, — пояснил он в комментарии Nation news.
При этом в ближайшее время, по мнению автоэксперта, проблемы, которые существуют в автомобильной промышленности, не решатся. То есть понадобится около двух лет, чтобы наладить выпуск компонентов, необходимых для электрокара. В настоящее время большая часть будет закупаться за рубежом.
До этого стало известно, что столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов.