В Сети появилось видео попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста

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В Сети появились кадры, на которые попал момент попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста Всеволода Малкова. Вскоре после этого подросток скончался в больнице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

На записи виден момент попадания шайбы в юного спортсмена, а также быструю реакцию тренера и партнеров Всеволода Малкова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в четверг, 11 августа. Юный хоккеист Всеволод Малков в результате несчастного случая умер на тренировке в хоккейном комплексе СКА в Санкт-Петербурге. Шайба попала в грудь хоккеиста в область сердца.

Медик команды оказал Малкову помощь на месте и вызвал скорую помощь. Сердце юноши удалось запустить. Позже он скончался в медицинском учреждении.