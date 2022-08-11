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Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь на тренировке

Юлия Курганова
Происшествия
Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь на тренировке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Юный хоккеист Всеволод Малков в четверг, 11 августа, в результате несчастного случая умер после инцидента на тренировке команды 2008 года рождения в школе санкт-петербургского СКА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала юному спортсмену в грудь в область сердца. Медик команды оперативно оказал помощь Малкову и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце хоккеиста смогли запустить, его доставили в медучреждение, но врачи не смогли спасти мальчика.

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования родным и близким Малкова и сообщил, что окажет необходимую помощь семье погибшего, также будет проведено внутреннее расследование обстоятельств случившегося.

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