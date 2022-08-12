Стальные перспективы: озвучены новые направления для развития рынка недвижимости

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Ассоциации развития стального строительства подвела итоги работы в преддверии Дня строителя. Этот год, по словам главы ассоциации Александра Данилова, сильно отличается от всех предыдущих лет. Происходящие трансформации серьезным образом повлияли на строительный рынок.

— В этом году вопросам развития металлургического комплекса уделяется большое внимание, — отметил Александр Данилов. — Ограничения по работе металлургов на внешних рынках заставили руководство страны переориентироваться на внутренний рынок.

Новый вектор развития был отражен в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года и дорожной карте Минстроя России по расширению доли применения металла в строительной отрасли. В связи с этим металлургические предприятия получат дополнительную загрузку своих мощностей. При этом жилищное и социальное строительство выступит дополнительными драйверами потребления металла. Отрасль не понесет потерь из-за снижения экспорта.

Среди других драйверов развития отрасли — разработка и внедрения ГОСТа проектирования индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков. Пока такая работа в планах. Зато дорожная карта федерального Минстроя поможет расширить области применения стали. Металл используют все чаще при сооружении детсадов, школ и других видов общественных зданий. К осени нынешнего года планируется разработать типовые проекты этих социальных объектов с использованием стали. Также металл может быть применен при возведении гостиниц и других инфраструктурных объектов.

Быстрая переориентация металлургического комплекса с внешнего на внутренний рынок стала возможной и при изменениях нормативно-технической базы в области металлоконструкций. Речь идет о расширении применения металла для возведения жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. Подобное решение позволит качественно ускорить возведение таких объектов.

Ассоциация выделяет пять направлений, благодаря которым области применения стали в строительстве могут быть дополнительно расширены. Во-первых, это создание рабочих групп под эгидой Минстроя России и Российского союза промышленников, в которых обязательно присутствие девелоперов и представителей региональных властей. Во-вторых, это определение приоритетных сегментов строительства для постановки задач по безусловному выполнению планов по возведению 20–30 процентов зданий и сооружений на стальном каркасе. В-третьих, это разработка типовых проектов для повторного применения и определение источников финансирования с возможным привлечением федерального бюджета. В-четвертых, дальнейшее совершенствование и оптимизация нормативно-технических документов, а в-пятых — разработка финансовых мер, включая льготное ипотечное кредитование для конечного потребителя и преференции для застройщиков при использовании стальных конструкций в строительстве.

Также в ассоциации намерены и дальше усиливать взаимодействие с участниками рынка, федеральными органами исполнительной власти и профильными профессиональными сообществами.

— Последние годы показали: российские строители способны решить любую стоящую перед ними задачу! Желаем всем коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых интересных проектов! — поздравили строителей с профессиональным праздником в ассоциации.