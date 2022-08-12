Гориллы изобрели новый вид криков для общения с посетителями зоопарков

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Гориллы, которые содержатся в неволе, создали новый тип вокализации, позволяющий взаимодействовать с посетителями зоопарков.

Ученые из Университета Джорджии провели эксперимент с участием восьми горилл из зоопарка Атланты.

В рамках первого этапа эксперимента с гориллами взаимодействовал работник зоосада. На втором этапе перед животными ставили еду, а затем лакомство держал сам смотритель.

Ученым удалось установить, что в последнем случае гориллы чаще использовали звук, напоминающий кашель или чихание, говорится в исследовании в журнале PLOS One.

5 августа два лабрадора, которые светятся в темноте, родились в Южной Корее. Собаки светятся благодаря зеленому белку, который свидетельствует о вмешательстве в геном животных.

В январе 2022 года самый старый в мире самец гориллы скончался в зоопарке Атланты. Об этом сообщила пресс-служба заведения. На момент смерти животному по кличке Оззи был 61 год. Причина смерти 160-килограммового самца западной равнинной гориллы пока неизвестна.