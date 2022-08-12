Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль работающей молодежи «На высоте» пройдет в Ставрополе с 15 по 20 сентября

Полина Долганова
Общество
Фестиваль работающей молодежи «На высоте» пройдет в Ставрополе с 15 по 20 сентября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте» пройдет в Ставрополе в период с 15 по 20 сентября.

Организатором мероприятия выступает Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» при поддержке правительства Ставропольского края.

В рамках фестиваля будут представлены семь творческих направлений: музыкальное, видео, арт и другие. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в образовательной программе.

Принять участие в фестивале смогут штатные работники и привлеченные специалисты предприятий любой формы собственности со стажем работы не менее трех месяцев на момент подачи заявки. Уточняется, что до участия в фестивале допускаются лица в возрасте от 18 до 35 лет.

До этого сообщалось, что в рамках выставки «Москва.Реальное» 16 августа во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» состоится выездной мастер-класс архитектурной фотографии. Фотовыставка посвящена тому, как изменился облик Москвы за последние 10 лет. Всего в экспозиции представлены 33 современных проекта в объективе лучших фотографов жанра.

Работа Ставрополь Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте