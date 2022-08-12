Фестиваль работающей молодежи «На высоте» пройдет в Ставрополе с 15 по 20 сентября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На высоте» пройдет в Ставрополе в период с 15 по 20 сентября.

Организатором мероприятия выступает Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» при поддержке правительства Ставропольского края.

В рамках фестиваля будут представлены семь творческих направлений: музыкальное, видео, арт и другие. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в образовательной программе.

Принять участие в фестивале смогут штатные работники и привлеченные специалисты предприятий любой формы собственности со стажем работы не менее трех месяцев на момент подачи заявки. Уточняется, что до участия в фестивале допускаются лица в возрасте от 18 до 35 лет.

До этого сообщалось, что в рамках выставки «Москва.Реальное» 16 августа во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» состоится выездной мастер-класс архитектурной фотографии. Фотовыставка посвящена тому, как изменился облик Москвы за последние 10 лет. Всего в экспозиции представлены 33 современных проекта в объективе лучших фотографов жанра.